السيب العماني يبحث عن تعزيز صدارته للدوري قبل جولتين من ختام المسابقة

يبحث نادي السيب، الذي يقوده فنيا البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لأندية الزمالك والإسماعيلي وسموحة وإنبي، عن تعزيز صداراته لبطولة الدوري العماني لكرة القدم «عمانتيل»، عندما يحل ضيفا على نظيره بهلاء، على ملعب «مجمع نزوي الرياضي»، بالأسبوع الـ20 للمسابقة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادي السيب، مباراة بهلاء، بتعادل سلبي مع صحار على ملعب «السيب»، في الجولة الـ19، ليواصل تصدره بطولة الدوري العماني لكرة القدم «دوري عمانتل» برصيد 48 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نادي النهضة، الذي يلعب بصفوفه والتر بواليا، مهاجم الأهلي المصري السابق، أقرب مطارديه صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

خسارة بهلاء أمام النهضة

في المقابل، يخوض نادي بهلاء صاحب الأرض والجمهور، مباراة اليوم، بخسارة أمام نظيره النهضة، بهدف دون رد، على ملعب «مجمع البريمي الرياضي» ليحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق بطولة الدوري العماني لكرة القدم «دوري عمانتل»، برصيد 14 نقطة.