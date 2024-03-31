قمة من العيار الثقيل بين الفيصلي والوحدات في الدوري الأردني اليوم

يلتقي فريق الفيصلي الأردني، نظيره الوحدات، مساء اليوم، على استاد «عمان الدولي» في قمة الجولة 15 من بطولة الدوري الأردني لكرة القدم، وتنطلق المباراة الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الفيصلي، القمة 93 أمام الوحدات، بعد الفوز على فريق معان، بخماسية نظيفة على استاد «الأمير محمد» بمحافظة الزرقاء، في الجولة 14 من الدوري الأردني.

الفيصلي يحتل المركز الثاني في الدوري الأردني

ويحتل الفيصلي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني، برصيد 33 نقطة، من 14 مباراة، إذ فاز في 10 مواجهات، وتعادل 3 مرات، ولقي هزيمة واحدة فقط.

وسجل لاعبو الفيصلي، 30 هدفا، فيما اهتزت شباك الفريق 7 مرات.

وفي المقابل، يدخل الوحدات، مباراة قمة الجولة 15، أمام الفيصلي، بالفوز على فريق مغير السرحان، بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت الفريقين على استاد «عمان الدولي».

وبرصيد 31 نقطة، يحتل فريق الوحدات، المركز الثالث في ترتيب الدوري الأردني، من 14 مباراة، إذ فاز في 9 مناسبات، وتعادل في 4 مواجهات، ولقي هزيمة واحدة فقط.

وسجل لاعبو الوحدات، في الدوري الأردني، 23 هدفا، فيما منيت شباكهم بـ9 أهداف فقط.