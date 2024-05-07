تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى المصرية» الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية حتى شارع الجيش وصولا لميدان العباسية، كما يشهد تقاطع صلاح سالم بعض الكثافات البسيطة، كما أن هناك غلقا لطريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، باتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط.

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة، كما يشهد كوبري المطار كثافات مرورية، وكذلك الأمر من كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى الفنجري، وأيضًا أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات وكورنيش النيل حتى وسط البلد، أما عن طريق الكورنيش بداية من المظلات فيشهد كثافات مرورية متحركة سواء للمتجه من منطقة وسط البلد وحلوان، أو المتجه إلى المؤسسة.

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم بطء في حركة السيارات، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، مع وجود بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل ومن شارع العشرين حتى الطالبية وكذلك المتجه لكوبري الجيزة المعدني ومنطقة الطوابق.