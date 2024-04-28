اعرف الحالة المرورية بميادين القاهرة والجيزة.. كثافات في شارع فيصل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

يشهد شارع صلاح سالم كثافات متقطعة على امتداد الطريق بالوصول إلى تقاطع كوبري أكتوبر الذي تظهر عليه كثافات مرورية، ولكنها تقل تدريجيا بعد هذا التقاطع، وتختفي الكثافات تماما عند محطة مترو الاستاد.

وتوجد سيولة مرورية في شارع الموسكي، ولكنها من المتوقع أن يشهد الشارع كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة، أما شارع رمسيس تظهر عليه كثافات مرورية متقطعة، لكن الكثافات بداية من ميدان رمسيس بالوصول إلى العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.

حالة المرور في الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، توجد كثافات مرورية متقطعة في شارع الهرم حتى الجيزة، كما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة حتى نفق الملك الصالح، أما شارع فيصل يشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق.