تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.. «سيولة في شارع الموسكي»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق وصولا إلى تقاطع كوبري أكتوبر، الذي توجد عليه كثافات مرورية، تقل تدريجيا لدى مستشفى العباسية، وتختفي تماما عند محطة مترو الاستاد.

وتوجد سيولة مرورية في شارع الموسكي، ومن المتوقع أن يشهد كثافات مرورية خلال الساعات المقبلة، كما أنّ هناك كثافات مرورية متقطعة في شارع رمسيس باتجاه العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.

الحالة المرورية في الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجد كثافات مرورية متقطعة في شارع الهرم بداية من المستشفى وصولا إلى الجيزة، كما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح.

وتظهر كثافات نسبية في شارع فيصل الموازي لشارع الهرم في الوقت الحالي، وتبدأ الكثافات من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل تدريجيا في محطة التعاون.