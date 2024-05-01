الحالة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات في شارع رمسيس وسيولة بالطريق الدائري

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الأربعاء، أول أيام شهر مايو.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، وكذلك شارع رمسيس، حتى غمرة، الأمر نفسه على كوبري 15 مايو في اتجاه المهندسين، أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر، فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وفي محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند بعض النزلات، خصوصا محور 26 يوليو الذي يشهد سيولة مرورية، بينما يشهد الطريق المتجه للمهندسين بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.