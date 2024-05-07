10 طرق لتوفير الكهرباء عند استخدام التكييف والديب فريزر.. اعرفها

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي والديب فريزر لترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة، لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء تزامنًا مع دخول فصل الصيف، والحفاظ على كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي.

ترشيد الكهرباء

وترصد السطور التالية طرق الاستخدام الأمثل للتكييف والديب فريزر وفق نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجاءت كما يلي.

الاستخدام الأمثل للتكييف

1- تشغيل التكييف على 25 درجة.

2- الاستمرار في صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد أنّ جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول إلى درجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4- التأكد من إطفاء المكيّفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

ترشيد استهلاك الديب فريزر

1- اختر الأجهزة الموفرة للطاقة عند الشراء.

2- ترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3- إبعاد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

4- عدم فتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات لوقف إهدار الفريون.

6- تنظيف المكثف بصورة مستمرة.