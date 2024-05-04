رقم عند تشغيل التكييف يقلل استهلاك الكهرباء.. «وفر فلوسك»

التكييف أداة أساسية في الحفاظ على راحة الإنسان وصحته، في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، خاصة في فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، لقدرته على تحسين جودة الهواء الداخلي، وتصفية الهواء وتنقيته من الغبار والشوائب والروائح الكريهة، مما يحسن جودة الهواء الذي نتنفسه، كما أنّه قد يمنع من الإجهاد الحراري والجفاف.

رقم عند تشغيل التكييف يمنع استهلاك الكهرباء.. ما هو؟

وعلى الرغم من فوائد التكييف الكبيرة، إلا أنّه يستهلك الكثير من الكهرباء، وهو ما يستهلك فاتورة مرتفعة قد تتجنبها بسهولة، من خلال الآتي:

بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، هناك درجة حرارة تعد الأنسب عند تشغيل التكييف، تؤدي لتوفير الكهرباء، وترشيد الاستهلاك، فضلًا عن عدة نصائح للترشيد، جاءت على النحو التالي:

1- ضرورة تشغيل التكييف على درجة 25، إذ تعد أفضل درجة مئوية، لتقليل الاستهلاك الزائد للطاقة.

2 - المواظبة باستمرار على صيانة جهاز التكييف، وتنظيف فلتر الهواء، للتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة.

4- احرص على جعل قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول، لدرجة التبريد المناسبة.

نصائح عند شراء التكييف

- لابد أن يكون مناسب مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد بأقل استهلاك للكهرباء.

شراء نوع من التكييف ذو قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

اختيار جهاز تكييف أقل استهلاكًا للكهرباء، من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

استشر الفنيين قبل شراء التكييف.