جهاز غير متوقع يرفع استهلاك فاتورة الكهرباء.. احذر تركه قيد التشغيل

ارتفاع فاتورة الكهرباء من المشاكل التي تسبب إزعاجًا كبيرًا للمستهلكين، فعلى الرغم من إيقاف تشغيل كافة الأجهزة، يلاحظون ارتفاع الاستهلاك، وذلك قد يكون ناتجًا عن ترك جهاز في المنزل قيد التشغيل دون إيقافه، مما يزيد من استهلاك الكهرباء.

جهاز غير متوقع في المنزل يرفع استهلاك فاتورة الكهرباء

على الرغم من إغلاق الأجهزة داخل المنزل، إلا أن البعض يلاحظ ارتفاع استهلاك فاتورة الكهرباء، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ترك جهاز الريسفير قيد التشغيل دون إزالة المقبس أو الفيشة الخاصة به من الكهرباء، وهذا الأمر يجهله الكثيرون ويؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء في النهاية، وفقًا لما أشار إليه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

ومن جانبه أشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» يستهلك مقدارًا كبيرًا من الكهرباء على مدار الشهر، وذلك بسبب شاشة عرض البيانات الموجودة به.

ماذا تفعل في هذه الحالة؟

وعلى غرار ذلك نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المستهلكين بضرورة فصل «فيش» الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل بعد غلقها، خاصة عند النوم وعدم تركها في وضع الاستعداد، لتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل معدل الفواتير الشهرية.

أجهزة أخرى تستهلك الكهرباء

لا يقتصر الأمر على الريسفير فحسب، الذي يتسبب في رفع معدل استهلاك الكهرباء، إلا أن هناك مجموعة من الأجهزة الأخرى التي وجب الانتباه لها، باعتبارها تستهلك قدرًا من الكهرباء، ويمكن تناولها فيما يلي:

شاحن الموبايل

يعتقد البعض أن ترك شاحن المحمول في الكهرباء، وعدم توصيله في الهاتف، لا يستهلك الكهرباء، وذلك خطأ لأن شواحن الهواتف المحمولة تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء، حتى في حالة عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

جهاز راوتر الإنترنت الأرضي

يستهلك جهاز الراوتر الخاص بك قدرًا كبيرًا من الكهرباء، وذلك نتيجة وجود أكثر من 4 لمبات به، تعمل بشكل مستمر طوال الليل والنهار، الأمر الذي يزيد من معدل استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة

يشير وضع الاستعداد إلى ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل، والعمل على غلقها بواسطة الريموت فحسب، الأمر الذي يعني أنها لا تزال قيد التشغيل لذا تستهلك المزيد من الكهرباء.