«الكهرباء» تقدم 6 نصائح بشأن استخدام غسالة الملابس خلال فصل الصيف

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة نصائح للمواطنين بشأن تشغيل غسالة الملابس للحفاظ على كفاءتها وزيادة عمرها الإفتراضي، وكذلك ترشيد وتوفير الكهرباء للمساعدة في خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، تزامنًا مع دخول فصل الصيف.

نصائح «الكهرباء» لربات المنازل بشأن استخدام غسالة الملابس خلال الصيف

وترصد «الوطن» خلال النقاط التالية أهم النصائح التي وجهها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشأن تشغيل غسالة الملابس خلال فصل الصيف، وجاءت كالتالي:

1- يُفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.

2- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقاً لنوع الملابس المراد غسلها.

3- مُراعاة برمجة الغسالة على دورات الغسيل السريعة.

4- تجميع الملابس المراد غسلها مره واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

5- المحافظة على التنظيف المستمر لمصفاة مياه التغذية والتصريف «الفلتر».

6- عند شراء الغسالة يُفضل أن تكون ذات كفاءة عالية طبقآ لبطاقة كفاءة الطاقة.