«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاتحاد العربي للحديد والصلب (AISU)، أصدر تقريرا بعنوان «من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024»، يسلط الضوء على توقعات منظمة الصلب العالمية بارتفاع الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7%، ليصل هذا الطلب إلى 1.793 مليار طن متري خلال العام الحالي، مدفوعا بزيادة الطلب في الهند، مع استمرار تراجع الطلب الصيني.

الاتحاد العربي للحديد والصلب أول منظمة عربية متخصصة في مجال الحديد والصلب

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الاتحاد العربي للحديد والصلب، أول منظمة عربية متخصصة في مجال الحديد والصلب، تستهدف وضع خطط تطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي.

توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7%

- 1.7% النسبة المتوقعة لنمو الطلب العالمي على الصلب خلال العام الحالي، ليصل إلى 1.793 مليار طن متري.

- 1.2% النسبة المتوقعة لنمو الطلب العالمي على الصلب في عام 2025، ليصل إلى 1.8 مليار طن متري.

- من المرجح أن يرتفع الطلب على الصلب في الهند بنحو 8%، خلال عامي 2024 و2025.

- الطلب على الصلب في أوربا سينمو نسبيا هذا العام، لكنه سيرتفع بنحو 5.3% خلال عام 2025.