أسعار الحديد اليوم للمستهلك.. الاستثماري يتراجع 100 جنيه للطن

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-5-2024 بقيمة 100 جنيه في الطن بالنسبة للحديد الاستثماري، حيث سجل نحو 37 ألفًا و170 جنيها في المصنع، ويباع للمستهلك بـ38 ألفًا و2001 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، وفق الأسعار المعلنة من قبل المصانع والشركات.

وتشهد أسعار حديد عز حالة من الثبات في شهر مايو عند مستويات 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا سعر ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 100 جنيه للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 100 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وتراجع سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 200 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 250 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و250 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.