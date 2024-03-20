تشغيل قطار «TOP VIP» الفاخر على خطوط السكة الحديد.. صناعة مصرية

«TOP VIP» من القطارات الفاخرة، وهو صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ويتميز الكرسي بأنّه مزود بشاشة LED ويعمل على خطوط السكك الحديدية البحري والقبلي، بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفق تقرير لها.

تطوير القطارات

وأوضحت الهيئة، أنّ القطار الجديد يأتي بالتزامن مع استمرار تطوير المنظومة سواء بتشغيل قطارات من نوعيات جديدة تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، أو تطوير القطارات القائمة حاليا مثل القطارات الإسباني المكيف والتي يتم تطويرها في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف.

وأكدت الهيئة، أنّ أعمال التطوير تشتمل أيضاً تطوير نُظم الإشارات وفق المواصفات والمعايير العالمية، والتي تتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، موضحة أنها تسهم في تقليل الحوادث وتحويلها إلى النظام الإلكتروني بدلاً من النظام الميكانيكي.

قطار تالجو الإسباني

وأشارت إلى أنّه سبق وتم تشغيل قطار تالجو الإسباني أحدث قطار وهو يضاهي القطارات العالمية ويعمل على خطوط السكك الحديدية بالوجه البحري والقبلي، وبه مقاعد للدرجة الأولى المكيفة والدرجة الثانية المكيفة.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الركاب بالالتزام بالجلوس على المقاعد واستخدام الأرفف للحقائب ومتعلقات الركاب.