الآلاف يحتفلون بأعياد شم النسيم على كورنيش سوهاج (فيديو)

احتفل آلاف المواطنين بمحافظة سوهاج، بأعياد شم النسيم، في أجواء ساحرة.

ورصدت عدسة «الوطن» عبر بث مباشر، تزاحم عدد كبير من أهالي سوهاج بمنطقة كورنيش النيل و مناطق الملاهي، احتفالا بأعياد الربيع.

حالة من البهجة بالتزامن مع أعياد شم النسيم في المحافظات

واستقطب استاد سوهاج الرياضي أيضًا العديد من الأطفال وأسرهم الذين استمتعوا بالألعاب ورسم الوجوه بالألوان المبهجة.

وتتميز مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم بتناول مجموعة متنوعة من المأكولات مثل الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة والبيض الملون والترمس.

استعدادات شهدتها سوهاج قبل شم النسيم

في وقت سابق، أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل وتحسين المتنزهات والحدائق العامة وكذلك تشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لمتابعة وتنظيف الشوارع والميادين بشكل مستمر والتأكد أيضًا من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.