انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 7-5-2024

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في محلات الصاغة المختلفة، حالة من التراجع، وهو العيار الأكثر انتشارا وشيوعا بين المواطنين في مصر، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض السطور التالية سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3531 جنيها، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3090 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2648 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2065 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 24720 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.