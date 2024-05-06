تغيرات محدودة في سعر الذهب محليا نتيجة استقرار سعر الصرف

يشهد سعر الذهب في مصر تحركات ضعيفة اليوم، في ظل العطلة في الأسواق يومي الأحد والاثنين، الأمر الذي يجعل التغيرات السعرية محدودة للغاية، أيضاً استقرار سعر الصرف يساهم في حركة الأسعار الضعيفة حالياً.

سعر الذهب اليوم

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3090 جنيه للجرام، ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس السعر، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3085 جنيها للجرام.

تشهد أسعار الذهب المحلي تركات ضعيفة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك إلى جانب تأثر الأسواق بالعطلة، بينما نجد أن سعر أونصة الذهب العالمي تتحرك، الأمر الذي قلل من التأثير على سعر الذهب المحلي.

تراجع الطلب على الذهب

من جهة أخرى، يشهد الطلب على الذهب المحلي خلال هذه الفترة تراجعا على الرغم من الأعياد، وذلك وفقاً لتصريحات سكرتير شعبة الذهب، ويرجع السبب في هذا إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد أن شهدت الأسواق استقرار بشكل كبير عقب صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف والتدفقات النقدية التي حققت هدوء في توقعات الأسواق.

ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني لتصبح إيجابية بعد أن كانت مستقرة، وتبقي على تصنيف مصر الائتماني عند – B، مشيرة إلى أن تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب صفقة رأس الحكمة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة قد ساعد على تحسن النظرة المستقبلية لمصر.

وأشارت وكالة فيتش إلى أنها تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال شهر يونيو 2025، بينما أشار بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 30.3% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي.