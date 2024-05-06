ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد وصولها إلى أدنى مستوى خلال شهر

ارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز 2310 دولارات للأوقية، اليوم الاثنين، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في شهر تقريبًا الأسبوع الماضي، مع توقع المتداولين تصريحات من مجموعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات في الجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة المحتملة، خاصة في ضوء أحدث أرقام بيانات العمل الأمريكية.

وكشفت بيانات يوم الجمعة الماضي عن تباطؤ أكبر من المتوقع في توسع الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

أسعار الذهب عالميا

وتُظهر الأسواق الآن فرصة بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch من CME، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

توقعات أسعار الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 261.99 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أو 12.70% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.