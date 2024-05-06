أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

سجل جرام الذهب عيار 21 الآن في سوق الصاغة 3105 جنيهات للجرام، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 3549 جنيهًا للشراء و3526 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 3105 جنيهات للشراء و3085 جنيهًا للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية، 2661 جنيهًا للشراء، 2644 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2070 جنيهًا للشراء، و2056 جنيهًا للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 24 ألفا و840 جنيهًا.