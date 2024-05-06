تراجع كبير في سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب الآن في مصر؛ إذ سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليوم، وجاء سعر عيار 21 حاليًا 3100 جنيه للشراء بدلا من 3105 جنيهات، بحسب أسعار بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرف التجارية.

ونرصد في السطور التالية أسعار الذهب الآن في مصر لجميع الأعيرة بعد التراجع الحالي.

سعر الذهب عيار 24

وجاء سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في الصاغة اليوم بـ3543 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر جاء بـ2657 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 6-5-2024، سجل 2067 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

تعرف على سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب الآن في مصر بـ24800 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، جاءت الأونصة بـ2302 دولار.