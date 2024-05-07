عملاء مركز تحديث الصناعة يشاركون بمعرض IFAT في مدينة ميونيخ الاثنين المقبل

يستعد أعضاء الوفد المصري من سيدات ورجال الأعمال- أعضاء المجموعة التدريبية الثانية لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية لعام 2024- عملاء مركز تحديث الصناعة، للمشاركة في فعاليات معرض IFAT بألمانيا خلال الفترة من 13 وحتي 17 مايو الجاري ضمن برنامج مشاركتهم في ألمانيا الان.

ويضم الوفد المصري 17 ممثلا عن الإدارات العليا وصناع القرار من 17 منشأه مصرية يعملون في قطاع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتكنولوجيا معالجة المياه مجتمعين تحت مظلة حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الاتحادية لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية.

ويتطلع فريق عمل مركز تحديث الصناعة إلى زيارة أعضاء الوفد المصري لمعرض IFAT والاندماج بالمناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية والمشاركة في فعاليات المعرض.

برنامج الشراكة في الأعمال التجارية

ويُعد برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة ألمانيا الاتحادية هو الحادي عشر بمصر، ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مركز تحديث الصناعة والممثل عن وزارة التجارة والصناعة وبين الوكالة الالمانية للتعاون الدولي- GIZ، وهي الممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، ويعتبر البرنامج منصة محورية لكل الكيانات المصرية والألمانية من أجل توسيع علاقاتها الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ عدة زيارات ميدانية للشركات الألمانية بهدف تمديد أُطر التعاون الاقتصادي.