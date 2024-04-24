مركز تحديث الصناعة: 152 فرصة للترويج لفرص الاستثمار بمعرض هانوفر ميسي الدولي

في إطار مشاركة مركز تحديث الصناعة التابع لوزراة التجارة والصناعة ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية بمعرض هانوفر ميسي الدولي 2024 والذي تشارك به مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للترويج للإستثمار بمصر حيث يستهدف المركز الترويج لفرص الإستثمار الصناعي خصوصاً قائمة 152 فرصة إستثمارية التي أعدها المركز وتدعمها الدولة المصرية لتوطين الصناعة.

وقام ممثلو المركز بمقابلة العديد من الشركات العارضة والزائرين للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في مصر مع إستعراض مناخ وحوافز الإستثمار خصوصاً في ظل وجود عدد من إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من التجمعات الإقتصادية.

هذا وينعقد المعرض خلال الفترة من 22 أبريل إلى 26 أبريل حيث قام بزيارة الجناح المصري سكرتير عام وزارة الإقتصاد الألمانية لولاية بافاريا السيد/ توبياس جوتهاردت.

وفي سياق برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية زار جناح مصر بمعرض هانوفر اعضاء المجموعة التدريبية الأولى لبرنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية لعام 2024- عملاء مركز تحديث الصناعة، ضمن برنامج مشاركتهم بألمانيا والممتدة حتي 4 مايو 2024.

حيث شاركوا في فعاليات المعرض من حيث المناقشات الثرية وتنفيذ الاجتماعات الثنائية B2B مع مؤسسات الأعمال الألمانية وغيرها المشاركة بالمعرض.

19 ممثل عن الإدارات العليا وصناع القرار

ويضم الوفد المصري 19 ممثلاً عن الإدارات العليا وصناع القرار من 19 منشأه مصرية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مع التركيز على تطبيقات الثورة التكنولوجيا الرابعة 4.0، ويجتمعون تحت مظلة برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا لاستكشاف فرص التعاون لمؤسساتهم حيث تمثل تلك الزيارة فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وتعزيز العلاقات التجارية بين المنشآت المصرية ونظرائها الالمانية.

ويأتي برنامج الشراكة في الاعمال التجارية مع دولة المانيا الاتحادية في عامه الحادي عشر بجمهورية مصر العربية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين كل من مركز تحديث الصناعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة المصرية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي - GIZ ممثلة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية حيث يعد منصة محورية لكل من الكيانات المصرية والألمانية لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للشركات الالمانية لتمديد آطر التعاون الاقتصادي.