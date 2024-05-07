«الغرف التجارية»: انخفاض سعر زيت الطعام 40%.. ونتعامل مع شكاوى المواطنين بجدية

أكد أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، انخفاض الأسعار يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن الأسعار انخفضت بنسبة أكثر من 26%، فعلى سبيل المثال انخفض سعر الزيت من 100 جنيه لـ60 جنيها، وهذا بمثابة حوالي 40% انخفاضا.

انخفاض كل المنتجات والسلع الغذائية

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أن كل المنتجات والسلع الغذائية بدأت تنخفض بشكل ملحوظ سواء الخبز أو الدقيق وغيرهما، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر 12.60 جنيه على البطاقة التموينية، وكل فرد على البطاقات التموينية له 50 جنيها دعم يستطيع أخذ كل ما يريده ويحتاجه.

أسعار المنتجات على البطاقات التموينية

وتابع، أن سعر زجاجة الزيت 30 جنيها على البطاقة التموينية، بينما المعكرونة تبلغ 7.75 جنيه، وهذه من أكثر السلع الرئيسية التي تُصرف على البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين الذين يستحقون الدعم.

ولفت إلى أنّ الرقابة على الأسواق تنقسم إلى جزئين، إحداهما يتمثل في الجهات الرقابية التابعة للدولة، وأخرى رقابة ذاتية نحث المواطنين عليها، إذ أن الغرف التجارية واتحاد الغرف يتلقى أي شكاوى من المواطنين عن استغلال بعض التجار، مؤكدا أنه يجري التعامل مع الأمر بشكل فوري.