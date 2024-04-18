أبرزها الزيت والسكر.. الحكومة تعلن انخفاض أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق

أعلن مجلس الوزراء انخفاض أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق، منها الزيت والسكر، بالتزامن مع تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار»، مؤكدا المتابعة بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد لانخفاض أسعار السلع، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

تُقدم «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لانخفاض أسعار 7 سلع أساسية في الأسواق، حسب ما أعلنت عنه الحكومة رسميا، التي أكدت وجود تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، بنسبة وصلت إلى 23.8%.

- السلع التي انخفضت أسعارها هي السكر والفول والأرز والجبن الأبيض واللبن المعبأ وزيت الطعام والمكرونة

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة الأرز 16.6%

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة زيت الطعام 23.8%

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة المكرونة المعبأة 13.7%

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة الجبن الأبيض 13.8%

- بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة اللبن المعبأ 11.3%

أسباب انخفاض الأسعار

- جهود الدولة في ضبط سوق الصرف

- توفير العملة للمصنعين

- سرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج

-إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة

انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة

- هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%

- الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%

- من المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة

- هناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.