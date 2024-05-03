تراجع أسعار السلع الغذائية في المنوفية.. لتر الزيت بـ48 جنيها

أكد أسامة عزالدين وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة في المحلات التجارية الكبرى والصغيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب والشراء من المواطنين للاستفادة من تراجع الأسعار.

تراجع أسعار السلع الأساسية

وتابع وكيل مديرية التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السلع الأساسية والاستراتيجية تراجعت أسعارها بشكل كبير، ويأتي الزيت والمكرونة والأرز ضمن أبرز السلع الغذائية التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية، موجهًا تعليمات لجميع مديري الإدارات بالمراكز بضرورة متابعة وضبط الأسعار.

أسعار السلع الغذائية في المنوفية اليوم

وقال أحمد عمارة أحد التجار في مدينة تلا، إن أسعار السلع الغذائية انخفضت خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع مبادرة الحكومة، مشيرًا إلى أنّ الإقبال من المواطنين تزايد هذه الأيام، وفيما يلي أسعار السلع الغذائية الأساسية بعد تراجعها:

كيلو الدقيق 15 جنيهًا

كيس المكرونة 10 جنيهات

كيلو المكرونة 21 جنيهًا

كيلو الأرز 25 جنيهًا

كيلو الأرز البلدي 28 جنيهًا

كيلو السمنة 70 جنيهًا

كيلو السكر 34 جنيهًا

لتر الزيت 48 جنيهًا

كرتونة البيض 130 جنيهًا