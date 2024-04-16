تراجع أسعار 15سلعة أساسية في الأسواق اليوم.. أبرزها الزيت والسكر

شهدت أسعار العديد من السلع الغذائية تراجعا ملحوظا في الأسواق خلال الفترة الحالية، وذلك تزامنا مع خطة الحكومة بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأساسية بنسبة تصل إلى 30%، وذلك تماشيا مع الدور الذي تبذله الدولة المصرية لتخيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» نستعرض خلال السطور التالية تراجع أسعار 25 سلعة أساسية في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

تراجع أسعار السلع الأساسية

- سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 90 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت 6.32 جنيه.

- بينما بلغ سعر كيلو السكر المعبأ نحو 39 جنيهًا، بتراجع بلغ 1.24 جنيه في الكيلو الواحد.

- وعن سعر المكرونة المعبأة فسجل سعر الكيلو نحو 30 جنيهًا، بتراجع نحو 1.46 جنيه.

- ووصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى نحو 26 جنيهًا، بتراجع 2.35 جنيه.

- بينما بلغ سعر كيلو الفول المعبأ نحو 53 جنيهًا، بتراجع نحو 5.75 جنيه.

- وسجل سعر كيلو العدس نحو 67 جنيهًا، بتراجع نحو 8.25 جنيه.

- بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 167 جنيهًا، بتراجع نحو 1.96 جنيه.

- ووصل سعر كيلو الدواجن الطازجة إلى نحو 111 جنيهًا، بتراجع نحو 6.68 جنيه في الكيلو الواحد.

- بينما بلغ سعر كيلو الجبن الرومي نحو 256 جنيهًا، بتراجع نحو 6.91 جنيه.

- وعن سعر اللبن المجفف، فبلغ سعره نحو 129 جنيهًا، بتراجع نحو 6 جنيهًا.

- كما سجل كيلو الجبن الشيدر تراجع بقيمة 9 جنيهات، ليسجل نحو 286 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 33 جنيهًا، بتراجع نحو 1.19 جنيه.

تراجع أسعار الأسماك

- وعن سعر كيلو الماكريل المجمد، فبلغ نحو 114 جنيهًا، بتراجع نحو 2 جنيه في الكيلو.

- بينما تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل نحو 418 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو سمك الثعابين نحو 202 جنيه، بتراجع نحو 10 جنيهات في الكيلو.