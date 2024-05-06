«الصحة» تحدد 5 أدوات يجب على مريض السكر المسافر للحج وضعها في حقيبته

حددت وزارة الحصة والسكان مجموعة من الأدوات الهامة، التي يجب وضعها في حقيبة مريضة السكر في أثناء أداء مناسك الحج، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة والعامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة، التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

أدوات يجب الحرص على وضعها في حقيبة مريض السكر

وجاءت الأدوات الهامة، التي يجب الحرص على وضعها في حقيبة مريض السكر كالآتي:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.

- جهاز قياس السكر المحمول.

- معقم يدين وكمامات.

- بطاقات تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

التواصل مع أعضاء البعثة الطبية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من الحجاج المسافرين في حال الشعور بأي أعراض جانبية خلال أداء فريضة الحج، ضرورة التواصل مع أطباء البعثة الطبية على الفور، مشيرًا إلى زيادة أعداد الفرق الطبيبة خلال العام الحالي، والتوجيهات المشددة بأهمية تيسير المهمة على الحجاج المسافرين، والعمل على تقديم الرعاية الصحية كاملة، وحل كافة المعوقات للحجاج المصريين.