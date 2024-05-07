بأنياب مرعبة تشبة النصل.. اكتشاف حيوان فريد من نوعه في تايلاند

لم يتوقع الباحثون، الذين كانوا يحفرون في كهف جبلي بتايلاند على ارتفاع خمسة طوابق، أن يجدوا مخلوقًا غير معروف على الإطلاق في اكتشاف جديد، بات حديث العالم خلال الساعات الماضية.

«اكتشاف مخلوق جديد لم يسبق له مثيل من قبل»، هكذا وصفت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية الأمر، مؤكدة أن هذا الحيوان الذي جرى اكتشافه يشبه الثعبان ويمتلك أنيابًا مرعبة على شكل نصل.

اكتشاف حيوان جديد لم يسبق له مثيل

ووصف الحيوان بأنه «وحش»، وعثر عليه داخل الكهوف الجبلية المصنوعة من الحجر الجيري في تايلاند، كما يعتقد صيادو الزواحف أن أنيابه هي جزء من التكيف مع «بيئة قاسية» في أعماق هيكل الكهف.

الكهوف تحت الأرض يمكن أن تؤوي إلى سلالات جديدة من الزواحف

ويعتقد الباحثون الآن أنه يمكن العثور على المزيد من العينات في أعماق الجبال، ويقول خبراء من ولاية لومونوسوف موسكو وجامعة ميشيجان إن الكهوف تحت الأرض يمكن أن تؤوي أيضًا سلالات جديدة من الزواحف.

وجاء في ورقتهم البحثية: «لا يمكن تأكيد هذه التكهنات إلا إذا حدث إجراء ملاحظات إضافية في المستقبل»، إذ جرى التقاط ثلاث عينات فقط للدراسة ولكنها أعطت الباحثين معلومات كافية لتحديد أنه يعد نوعا جديدا.

لويس جرسبي، عالم الزواحف وأحد المشاركين في مهمة الكشف عن هذا النوع الجديد من الزواحف، كشف عن كواليس المهمة التي كانت محفوفة بالمخاطر لاكتشاف هذا الحيوان، مؤكدا أنه يعيش داخل تلك الكهوف ويتغذى على بيض الزواحف.

ويتميز الحيوان الذي يشبه الثعبان وجرى اكتشافه مؤخرا بلونه البني، بينما هناك ظلا فاتحا بالقرب من رأسه، كما أنه جرى تحديد نوعه من بطنه السفلية، بحسب الباحثين الذين اكتشفوه.

جرسبي وصف اكتشاف نوع جديد من الزواحف بأنه أمرا كبيرا بالنسبة له، مشيرا إلى أنه تعلم لأول مرة صيد الزواحف حين كان يبلغ من العمر 16 عاما.