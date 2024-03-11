لماذا سكنت جماعة الحشاشين الجبال؟.. أسوأ بداية في تاريخ الجماعات القتالية

لم تكن بدايات طائفة الحشاشين عادية، بل كانت غريبة وغير متوقعة، مما اضطرهم للعيش في الجبال، وخاصة قلعة ألموت، التي تعد واحدة من أكبر القلاع المتينة حول العالم.

ويظهر ذلك خلال أحداث مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الذي يؤدي دور حسن الصباح.

كانت بدايات الحشاشين مشؤومة، واضطر أحد أفرادها إلى الذهاب إلى الجبال، ليبتعد عن الأشخاص الذين يؤذونه ويتصيدون له الأخطاء للإيقاع به في مشاكل كبيرة، وهناك، أسس واحدة من أقوى الإمبراطوريات التي شهدها العالم على الإطلاق في ذلك الوقت، فيما يسلط مسلسل الحشاشين الضوء على هذه الطائفة، بحسب موقع «byzantinemporia».

جماعة الحشاشين تتخذ قلعة ألموت المهيبة ملجأ لهم

وجدت جماعة الحشاشين أنفسها أمام قلعة تسمى ألموت المهيبة، الواقعة في أعالي جبال البرز، وترتفع هذه السلسلة الجبلية فوق الهضبة الإيرانية، وتُشبه القصور والمدن التي تمتليء بالمؤامرات في الأسفل، وفي هذه القلعة، صنع الحشاشين مكانًا لهم يثير الرعب في قلوب بقية الحكام والطوائف.

يلعب الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح بمسلسل الحشاشين

يؤدي الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، في مسلسل الحشاشين، الذي عرضت أولى حلقاته اليوم، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، إسلام جمال، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، العمل الدرامي من تأليف بيتر ميمي، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

إشادات واسعة بالحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

يعد مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال الدرامية، التي تعرض خلال الموسم الرمضاني، ولاقت الحلقة الأولى إشادات واسعة من الجمهور، إذ يدور حول طائفة الحشاشين، التي أرعبت العالم لسنوات طويلة، في شمال بلاد فارس، وسيطرت عليها العقيدة الإسماعيلية.