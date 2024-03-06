خالد الجندي: هذا ما تعلمه لنا سورة الكهف في حياتنا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدروس المستفادة من سورة الكهف، أولها أن المكان الذي يتطاول فيه على عقيدتك، وتكون فيها غير آمن، لا عذر لك في البقاء فيه، ومن هنا لابد من الحركة والانتقال لحماية الدين من المخاطر.

وأضاف «الجندي»، في حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، وحلقة بعنوان «حوار الأجيال»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ سورة الكهف تعلمنا الحركة والتنقل لحماية الدين، وأصحاب الكهف تحركوا لحماية عقيدتهم، ولم يقوموا بحركة شغب في المجتمع، موضحا أن أحد دروس سورة الكهف، أن الكهف رمز للظلام، ومع ذلك هو الذي حمى النور.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «قد يجعل الله حمايتك فيما تظن أنه هلاكك، ولا تحكم على الأمور بظواهرها، والإيمان في القلب، وليس الجسم، وكأن واقعة الكهف رمز لاحتواء الإيمان الموجود في القلب، والدرس الرابع من سورة الكهف، أن الإيمان يحتاج تشجيع الصحبة الصالحة، وامشي مع الناس اللي بيعبدوا الله».