رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مصطفى حسنى يشرح قصة سورة الكهف

كتب:

عمرو هلال
07:02 م | الإثنين 11 مارس 2024
مصطفى حسني

مصطفى حسني

تحدث الداعية مصطفى حسني، عن قصة سورة الكهف، قائلًا: «اتنين أصحاب واحد بصير شايف حقيقة الدنيا ويعي الأشخاص والأحداث والأفكار.. والتاني غافل»، منوهًا بأن هذه القصة مشهورة جدًا نقرأها دائمًا في سورة الكهف.

 سورة الكهف

واستشهد «حسني»، خلال تقديم برنامج «بصير»، المُذاع عبر شاشة «أون»، بقول الله تعالى: « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر»، موضحًا أن من توضيح هذه الآية نكتشف أننا أمام شخص غني يمتلك الباستين وآخر فقير.

 

وشرح بعض من آيات سورة الكهف، قول الله تعالى «فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا»، موضحًا أن هذا الشخص يرى النعمة بعين وجهه ولم ير بعين قلبه، وهو شخص غير بصير ويعيش وسط الأشياء، بينما صديقه صاحب بصيرة في الحياة.

اقرأ المزيد:

مصطفى حسني: الشهداء واجهوا «أهل الشر» لتظل دولتنا قوية

ماذا تفعل إن لم تقض ما أفطرته رمضان الفائت؟.. مصطفى حسني يوضح الكفارة

دعاء ورسائل مصطفى حسني لأهالي وأبناء الشهداء في ذكرى يوم الشهيد

الرئيس السيسي يؤمّن على دعاء مصطفى حسني لمصر وشعبها بالخير والرخاء (صور)

مصطفى حسني في احتفالية «ويبقى الأثر»: مصر وصية الأنبياء والعلماء
بقلم عمرو هلال