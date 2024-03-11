مصطفى حسنى يشرح قصة سورة الكهف

تحدث الداعية مصطفى حسني، عن قصة سورة الكهف، قائلًا: «اتنين أصحاب واحد بصير شايف حقيقة الدنيا ويعي الأشخاص والأحداث والأفكار.. والتاني غافل»، منوهًا بأن هذه القصة مشهورة جدًا نقرأها دائمًا في سورة الكهف.

سورة الكهف

واستشهد «حسني»، خلال تقديم برنامج «بصير»، المُذاع عبر شاشة «أون»، بقول الله تعالى: « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر»، موضحًا أن من توضيح هذه الآية نكتشف أننا أمام شخص غني يمتلك الباستين وآخر فقير.

وشرح بعض من آيات سورة الكهف، قول الله تعالى «فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا»، موضحًا أن هذا الشخص يرى النعمة بعين وجهه ولم ير بعين قلبه، وهو شخص غير بصير ويعيش وسط الأشياء، بينما صديقه صاحب بصيرة في الحياة.