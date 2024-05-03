أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قراءة سورة الكهف من السنن المستحبة يوم الجمعة، وهي من الأمور التي يفعلها الناس في هذا اليوم المبارك، حتى يستغلونه أفضل استغلال، وسورة الكهف من السور التي بها كثير من الحكم والمواعظ والعبر، كما أنها نور ما بين الجمعة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»، ويسأل البعض عن أفضل وقت قراءة سورة الكهف، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

وقت قراءة سورة الكهف

وقالت دار الإفتاء المصرية إن وقت قراءة سورة الكهف مستحبة في أي وقت من يوم الجمعة وليلتها لا في خصوص الوقت قبل الصلاة أو بانتهائها، فإذا قرأت في هذا الوقت في المسجد تأدى بها المستحب، وتجوز قراءتها سرًّا أو جهرًا، مؤكدة على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأنها نور ما بين الجمعتين، ومن السنن التي يستحب القيام بها في هذا اليوم المبارك.

سورة الكهف

وأكدت الإفتاء أن وقت قراءة سورة الكهف لا ينتهي بانتهاء صلاة الجمعة، إنما يجوز قراءتها في أي وقت خلال اليوم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وفي إسنادهما ضعف، ثم قال: ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها.