موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة.. رحلة استعادة الصدارة

يواصل فريق النادي الأهلي اليوم، لقاءاته في منافسات الدوري الممتاز، حيث يواجه فريق الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع التاسع، وذلك على ستاد القاهرة الدولي، حيث ينتظر جماهير ومحبو النادي الأهلي الثلاث نقاط من مباراة الليلة، حتى يستطيع المنافسة على صدارة الدوري، خاصة أنه في المركز العاشر بسبب تأجيل عدد كبير من مبارياته بسبب مشاركته في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

وموعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سيكون في الساعة 7 مساء اليوم، على ستاد القاهرة، حيث يقود اللقاء حكم الساحة محمد معروف، يساعده كل من عدي عيد وشريف عبد الله، وحكم رابع أحمد حمدي، وللفار عبد العزيز السيد، ومحمد عباس قابيل.

ترتيب الأهلي والاتحاد في جدول الدوري

ووفقا لجدول الدوري حتى الآن، يحتل فريق النادي الأهلي المركز الـ10 برصيد 27 نقطة، في حين أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ5 برصيد 32 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز.