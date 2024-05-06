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رسوم فتح حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي المصري

كتب:

منة العشماوي
06:28 م | الإثنين 06 مايو 2024
فتح الحساب من البنك الأهلي المصري

فتح الحساب من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي أنواعا من الحسابات، سواء جارية أو توفير أو توفير المستقبل، أو جاري فائدة بلس، ويتساءل البعض عن أسعار التعريفة للحسابات. ونرصد في السطور التالية بالتفاصيل بحسب جدول الرسوم في الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري رسوم الجاري والتوفير.

رسوم الحساب الجاري

- مصاريف فتح الحساب من البنك الأهلي المصري، سواء فردي أو أشخاص متعددين، 50 جنيهًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب للأفراد 2500 جنيه، أو 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- وبالنسبة للشركات 5 آلاف جنيه وما يعادلها بالعملات الأجنبية.

- المصاريف الشهرية في حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى المسموح به 20 جنيهًا شهريًا.

رسوم حساب التوفير من البنك الأهلي

- مصاريف فتح الحساب 50 جنيهًا.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 3 آلاف جنيه أو 100 دولار أو 100 يورو أو 100 جنيه إسترليني.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد  على حساب توفير البنك الأهلي المصري 3001 جنيه أو 100 دولار أو 100 يورو أو 100 جنيه إسترليني.

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بقلم منة العشماوي