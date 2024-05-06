صدمة جديدة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال.. عاجل

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن صدمة جديدة داخل صفوف فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم مسؤولو نادي الصفاقسي التونسي، بشكوى ضد الترجي، بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف منافس الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين قبل أيام في الدوري التونسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أسباب تقدم الصفاقسي بشكوى ضد الترجي

ووفقا لإذاعة «ديوان إف إم» التونسية، فإن إدارة الصفاقسي قررت تقديم شكوى رسمية ضد الترجي، بسبب مخالفة اللوائح.

وبدأ الترجي المباراة بتشكيل أساسي مكون من 7 لاعبين تونسيين، وهو الحد الأدنى من اللاعبين المحليين على أرض الملعب، وفقا للوائح، بجانب رباعي أجنبي «الجزائري محمد أمين توغاي، والتوجولي روجر أهولو، والثنائي البرازيلي يان ساس ورودريجو رودريجيز».

وشهدت المباراة طرد روجر أهولو في الدقيقة 44، وجرى تعويض النقص العددي بإخراج التونسي بوقرة، وإقحام الجزائري حسام الدين غشة، ليصبح عدد اللاعبين المحليين على أرض الملعب 6 فقط بدلا من 7.

وأوضحت الإذاعة أن الصفاقسي استند في شكواه، على أن المخالفة استمرت 30 دقيقة تقريبا، منذ إجراء التبديل في الدقيقة 61 حتى نهاية اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ويضرب الترجي موعدا مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 مايو الجاري، على أرض الفريق التونسي، وتقام مباراة العودة يوم 25 من الشهر نفسه، على ستاد القاهرة الدولي.