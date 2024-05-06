كيف تحصل على عائد 190 ألف جنيه من شهادة البنك الأهلي المصري؟

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة مدتها عام واحد، بعوائد مختلفة بين 27% تصرف نهاية المدة، و23.5% سنوية تصرف شهريًا، و23% تصرف يوميًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

كيف تحصل على عائد 190 ألف جنيه؟

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2024، يمكن لصاحب مبلغ 700 ألف جنيه الحصول على عائد نحو 190 ألف جنيه في نهاية العام، في حال اختيار العائد 27%، ويحصل على 13 ألف جنيه شهريًا في حال اختيار العائد 23.5%، و440 جنيهًا يوميًا.

تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية من الأهلي المصري

وعن أهم التفاصيل حول شهادة البنك الأهلي المصري مدة العام التي يطلق عليها اسم «الشهادة البلاتينية السنوية»، فيكون العائد ثابتًا طوال المدة، ويبدأ احتسابه من اليوم التالي للشراء.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، كما يمكن إصدار أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من شراء الشهادة، ويجوز استردادها قبل المدة حسب تعليمات وشروط البنك.