مواعيد مباريات اليوم الثالث بالجولة الرابعة لبطولة «سود أمريكانا»

تنطلق مباريات اليوم الثالث والأخير بالجولة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»، المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد «ليبرتادوريس»، فجر يوم الجمعة المقبل بلقاء يجمع ما بين بيلجرانو الأرجنتيني ودولفين الإكوادوري على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس» في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

ويدخل بيلجرانو الأرجنتيني، مباراة دولفين الإكوادوري بالفوز على نظيره ريال تومايابو البوليفي بهدفين نظيفين على ملعب «رامون تاهويتشي أجيليرا»، بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ببطولة «سود أمريكانا»، فيما خسر دولفين الإكوادوري أمام إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف على ملعب «جوكاي».

براجانتينو البرازيلي يستضيف راسينج الأرجنتيني

ونرصد مباريات اليوم الثالث والأخير من الجولة الرابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»:

ريدبول براجانتينو البرازيلي× راسينج الأرجنتيني على ملعب «نابي أبي شديد»، ضمن لقاءات المجموعة الثامنة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

- ديبورتيفو جارسيلاسو البيروفي× لانوس الأرجنتيني على ملعب «الإنكا جارسيلاسو دي لا فيجا» بالمجموعة السابعة لبطولة كوبا «سود أمريكانا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

يونيفرسيداد كاتوليكا كيتو الإكوادوري×يونيون لا كاليرا التشيلي على ملعب «آتاهوالبا الأولمبي» ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا «سود امريكانا»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.