كورينثيانز البرازيلي يحل ضيفا على ناسيونال البارجوياني بـ«سود أمريكانا»

يحل كورينثيانز البرازيلي ضيفا على نظيره ناسيونال أسونسيون البارجوياني، على ملعب «أوينو ديفينسوريس ديل شاكو»، في اليوم الأول من الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة لبطولة «سود أمريكانا»، المسابقة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية بعد ليبرتادوريس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

ويدخل كورينثيانز البرازيلي، المباراة بخسارة أمام أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني بهدف دون رد على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» بالجولة الثالثة لبطولة «سود أمريكانا»، فيما تعادل ناسيونال أسونسيون البارجوياني مع نظيره راسينج الأوروجوياني إيجابيا بهدفين لمثلهما على ملعب «ديفنسوريس دل تشاكو».

ونرصد مباريات اليوم الأولى الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة«سود أمريكانا»:

- راسينج الأوروجوياني × أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني على ملعب «سينتيناريو» ضمن مباريات المجموعة السادسة لبطولة «سود أمريكانا»، في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

- يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي × إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي على ملعب «مانسيش» بالمجموعة الأولى لبطولة «سود أمريكانا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

كروزيرو البرازيلي يحل ضيفا على أليانزا الكولومبي

- أليانزا الكولومبي × كروزيرو البرازيلي على ملعب «أرماندو مايستر بافاجو» بالمجموعة الثانية لبطولة «سود أمريكانا» في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.

- سبورتيفو أميليانو البارجوياني × دانوبيو الأوروجوياني على ملعب «تيجو لا هويرتا» ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة «سود أمريكانا»، وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة والنصف فجر الأربعاء المقبل.

- أولويز ريدي البوليفي × ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني ضمن المجموعة الأولى لبطولة «سود أمريكانا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة.