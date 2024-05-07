مشهد مروع لمشجع هولندي يفقد إصبعه قبل بداية المباراة.. ماذا حدث؟

مشهد مرعب كان بطله أجد مشجعي فريق آيندهوفن الهولندي، والذي تعرض لحادث مروع قبل مباراة فريقه أمام سبارتا بوتردام في الدوري الهولندي، بعد انفجار أحد الشماريخ في يده، ما تسبب في بتر إصبعه.

وانتشر مقطع عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للمشجع وهو يحمل الألعاب النارية، قبل سماع دوي مفاجئ عندما انفجر «الشمروخ» في يده، ليحاول التخلص من الحادث المخيف، ويجري نشر مقطع آخر يُظهر البقايا المشوهة من إصبعه.

مشجع هولندي يفقد إصبعه في حادث مرعب

بحسب شبكة ESPN، فإن المشجع فقد أحد أصابعه في الحادث المروع، حيث ظهر الدم وهو يتدفق على الرصيف بينما هرع المشجعون الآخرون لمساعدته.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة «دي تليجراف»: «هناك الكثير من لقطات الفيديو للحادث تظهر انفجار الألعاب النارية، ولكن لا تظهر ما إذا كان الرجل كان يحملها بنفسه أو تم تسليمها له، ربما يكون قد ارتكب خطأ عندما التقط الألعاب النارية».

ايندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي بعد الفوز على سبارتا

وفاز ايندهوفن بلقبه الأول في هولندا منذ ست سنوات بعد تحقيق انتصارا على سبارتا 4-2 على أرضه، حيث كان الفريق يحتاج للتعادل من أجل حسم اللقب، إلا أن فرحة المشجع لم تكتمل بعد أن فقد إصبعه في الحادث.