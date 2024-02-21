من هو زوج شقيقة كهربا؟.. مشجع زملكاوي

بإطلالة مميزة ظهرت شقيقة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، برفقة عريسها في حفل زفافها الذي يُقام أحد فنادق القاهرة الكبرى وعلامات الفرحة والسعادة تسيطر عليها، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عمن يكون زوجها.

معلومات عن العريس

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن زوج شقيقة «كهربا» وفقا لما ذكره أمح الدولي في بث مباشر لـ«الوطن»:

-يدعى محمد حسن البغدادي.

- مشجع زملكاوي.

- المسؤول عن إدارة صفحات السوشيال ميديا الخاصة بـ«أمح الدولي».

- من سكان مصر القديمة.

- صديق طفولة لكهربا.

- أعلن خطبته على شقيقة كهربا في مايو 2023.

ويحتفل اليوم لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، بحفل زفاف شقيقته الكبري «سالي» التي وصفها بعدة كلمات: «أخو العروسة.. أختي الكبيرة وأمي وسندي اللي طول عمرها في ضهري وواقفة جنبي ومبتسنبيش ولا لحظة، ربنا يفرح لي قلبك يا حبيبتي ويسعدك في حياتك الجديدة ويجعلنا دايما سند لبعض»، كما أنه حرص على حضور حفل الزفاف وتسبب في غيابه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ميدياما الغاني.

عقد قران شقيقة كهربا

وحرص على حضور عقد القران كل من طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأمَّح الدولي، وأيضا وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ومؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق، بالإضافة إلى محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي.