«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن شراء وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية: حياة مستقرة

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، عبر فضائية «dmc»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة خريجي دور الرعاية، وذلك بعنوان «التضامن: شراء 1023 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية».

جهود الدولة في مساندة خريجي دور الرعاية

أشاد الكاتب الصحفي إمام أحمد، بجهود الدولة في مساندة خريجي دور الرعاية، قائلا إن هذا الأمر إيجابي للغاية، واتخذته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، في إطار المنظومة الشاملة للحماية الاجتماعية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا.

دعم خريجي دور الرعاية بأكثر من شكل

وأضاف خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، أنه يجرى دعم خريجي دور الرعاية بأكثر من شكل، إذ جرى شراء 1023 وحدة سكنية لهم بالعام الماضي، وشراء 1300 وحدة سكنية جديدة لعام 2024، بهدف مساعدة هؤلاء الشباب والفتيات في أن يكون لهم منزلا، لجعل حياتهم أكثر استقرارا فيما بعد التخرج.