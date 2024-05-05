«الثقافة» تطلق «كن فاعلا» لاكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية

أطلقت وزارة الثقافة، مبادرة «كن فاعلا» من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بدار أيتام «أولادي» للفتيات بالمعادي، كما تستهدف في مرحلتها الأولى دور الرعاية الاجتماعية في محافظات القاهرة الكبرى.

تضمنت الفعاليات، عمل ورش تفاعلية لتحديد الاحتياجات الخاصة، والمشكلات النفسية للأطفال لوضع البرنامج التنفيذي بناء على الدليل المعد من إدارة بحوث ودراسات ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، والإدارة المركزية المسؤولة بوزارة الثقافة عن تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لدور الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي.

تعاون الثقافة والتضامن الاجتماعي

وتُمثل المبادرة أحد مسارات التعاون بين وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، والتي تسعى لتعزيز القيم الإيجابية، وبناء شخصية الأطفال، واحترام قيم التنوع والاختلاف، وتحقيق العدالة الثقافية، بهدف تحديد الاحتياجات والمشكلات النفسية الخاصة بالأطفال في دور الرعاية، وبالتعاون مع مبادرة 100 مليون صحة نفسية.

تقديم أنشطة مُتخصصة لتعزيز القيم الإيجابية

ويتضمن برنامج المبادرة تنظيم عدد من قوافل اليوم الواحد الثقافية، وتقديم أنشطة مُتخصصة لتعزيز القيم الإيجابية، ومناقشة أفكار إيجابية حول تعزيز قيم التعاون، وتطوير مهارات التواصل، والتحكم في الغضب والمشاعر، وحل المشكلات، واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، وتحقيق الأهداف، والتعرف على احتياجاتهم.

كما يشمل برنامج الفعاليات، حلقات نقاشية مكثفة بالمشاركة مع المتخصصين الاجتماعيين، والقائمين على الخدمة، والميسرين داخل دور الرعاية المستهدفة، وعمل مسابقات سنوية في مختلف أنواع الفنون والآداب والابتكار.