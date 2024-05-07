بحوزته مخدرات.. القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة في المرج

تمكنت قوة أمنية من مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت في أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج بتفتيش مؤدي المهرجانات مجدى شطة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس، وجرى اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.