مطرب المهرجانات مسلم: أنا رجل شرقي صعيدي.. وبيتي أهم من الفن

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن كواليس طلاقه لميكا البغدادي، أم طفله الوحيد، بالإضافة إلى الحديث عن خلافهما على السوشيال ميديا، موضحا أن حياته الشخصية وتفاصيلها غطت بقدر كبير مؤخرا على الأعمال الفنية التي يقدمها، مشددا على أن البيت أهم من الفن.

مطرب المهرجانات مسلم يفجر مفاجأة عن طليقته

وتابع مسلم في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، المذاع على شاشة «النهار»: «أنا زي أي حد طبيعي بنزل ستوريهات، ولما طلعت أعلنت انفصالي عن طليقتي عملت كده عشان الناس متفكرش إننا لسه مع بعض»، مشددا على أن طليقته ميكا البغدادي أصبحت مشهورة الآن بسببه بعد الطلاق.

وأشار مطرب المهرجانات مسلم إلى أنه «أنا مش الرجالة اللي بيتشهروا يشوفوا زوجة تانية، الحمد لله احنا مرتاحين ماديا من زمان، وأنا لما طلقت عملت كده عشان مفيش تواصل ما بينا ولا فهم، وكانت صاحبتي، واكتشفنا إن دماغنا مش شبه بعض».

مسلم: انفصالي عن زوجتي جاء بكل احترام

وأكد أن انفصاله عن زوجته جاء بكل احترام، مشددا على أنه راجل شرقي وصعيدي من سوهاج، واتعلم الرجولة والشهامة والأصول، ويعرف أن البيت أهم من الفن.