مطرب المهرجانات مسلم يعلن عودته لخطيبته: «مرضناش نقول بسبب التريند»

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، من تقديم الإعلامية أمير بدر، المُذاع عبر شاشة «النهار»، عن عودته لخطيبته السابقة يارا، التي انفصل عنها بعد أيام قليلة من إعلان الخطوبة، مضيفا: «مرضناش نقول إن احنا رجعنا عشان ميتقالش بنعمل تريند».

مسلم: لا أريد أن أجرح طليقتي

وأوضح مسلم أن خطيبته يارا وقفت بجانبه كثيرا، متابعا: «خطبت بعد طلاقي بـ7 أشهر لأني حبيت من قلبي، الناس افتكرت إنها اخدتني من طليقتي وابني».

وشددد على أنه لا يريد أن يجرح طليقته بأي تفاصيل خاصة بحياته الشخصية.

مسلم: معملتش حاجة غلط لما خطبت بعد طلاقي

وأكد مسلم أنه لم يفعل شيئا خاطئا، لكنه أقام حفل خطوبة مثل أي شخص آخر، موضحا: «مجرحتش طليقتي بالخطوبة اللي عملتها وراعيت مشاعرها وعمري ما هجرحها.. كنا مطلقين ومش قايلين لحد»، لافتا إلى أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: «أنا بني آدم عايز أحب وأعمل أسرة وحياة».