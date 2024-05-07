نصائح غذائية لمرضى الربو في يومهم العالمي.. تجنبوا العصائر المحلاة والصودا

مرض الربو من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، وقررت منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة تخصيص أول ثلاثاء من مايو سنويًا للتوعية به، لتعزيز الوعي حوله والتحكم فيه، تحت شعار «يمكنك التحكُم بالربو»، إذ أنه يؤدي إلى نوبات متكررة من ضيق التنفس والسعال بسبب عدم علاجه أو تناول أطعمة ومشروبات تزيد منه، وهو ما يثير تخوف الأمهات دائمًا، خاصةً بعد ظهور بعض الدراسات بأن العصائر المحلاة والمشروبات الغازية مسؤولة عن زيادة إصابة الأطفال به.

ما هو مرض الربو؟

الربو مرض يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، ويزداد عند الأشخاص بسبب المهيجات من الطعام والشراب، وفقًا لموقع المبادرة العالمية للربو، وأظهرت دراسة أجراها الباحثون في جامعة هارفارد، ونُشرت في صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن تناول السكريات والعصائر المحلاة المعلبة والمشروبات الغازية مسؤولة عن زيادة إصابة الأطفال بالربو بنسبة 77 %.

تأثير السكريات والمشروبات الغازية على مرضى الربو

فالأطفال الذين يتناولون السكريات بكثرة يصابون بالربو، كما أنه يعد من مهيجات الرئة بسبب الفركتوز الذي يؤثر بصورة خطيرة على الرئتين، وتنضم المياه الغازية إلى السكريات والعصائر المحلاة، إذ تحتوي على بكتيريا تهدد الجسم، بسبب أن الصودا بها مستويات خطيرة من البكتيريا تدمر الرئة، وتزيد من الالتهاب الرئوي والربو، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية.

الالتزام بتناول أدوية الربو

تناول الأدوية يمكنها أن تخفف من مرض الربو، وهو ما عبر عنه الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أنه هناك بعض الأسباب التي تختلف من شخص إلى آخر في الإصابة بالربو وزيادة أعراضه، ومنها العادات الغذائية غير الصحية، ولكن هناك نوعان من الأدوية المسيطرة، وهما الأدوية المضادة للالتهابات وموسعات الشعب الهوائية.

العلاج الوقائي لمرضى الربو

وأكد أنّ السكريات والمشروبات الغازية، تسبب ارتفاع حدة ووتيرة المرض، لذلك الوقاية من مشكلات الربو يكون بتناول الجرعة الدوائية والعادات الغذائية الصحيحة، كما أن يمكن استخدام محلول الأنف للتخفيف الفوري من الأعراض، وبخاخ الربو بإشراف من الطبيب.

وحول العادات الغذائية الصحيحة لمرضى الربو، أوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن علاج الربو الوقائي لمنع تفاقم المرض، والمساعدة في الحفاظ على وظائف الرئة، يتمثل في التالي: