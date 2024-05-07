كاتب صحفي: مصر «رمانة ميزان» جذب الاستثمارات في المنطقة

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن مصر «رمانة ميزان» جذب الاستثمارات في المنطقة»، موضحا أن المؤسسات تهتم دائما بالتصنيف الائتماني والمؤشرات الاقتصادية لمصر والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى مثل صفقة رأس الحكمة، أبرز المشاريع التي مهدت الطريق للتطور والتقدم في التصنيف العالمي.

مناخ استثمار الجذب في مصر

وأضاف «الجالي»، خلال حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن موضوع الاستثمارات أدى إلى أن المؤسسات المالية الدولية ترفع تصنيف مصر، وتؤكد على مناخ استثمار الجذب بها، موضحا أن الكثير من المشروعات في انتظار أن تكون على نفس مستوى مشروع رأس الحكمة.

النقد الأجنبي أصبح متوفرا

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن النقد الأجنبي أصبح متوفرا، بالإضافة إلى العملة الدولارية، التي أدت إلى حدوث الإفرجات الجمروكية، الأمر الذي أثر على انخفاض أسعار السلع في كل المجالات، موضحا أنه من المرشح أن يصل النقد الاجنبي خلال العام 2024 - 2025 إلى حوالي 53.3 مليار دولار، مشددا على أن يؤكد أن الإجراءات الحكومية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، تسير في الطريق الصحيح.