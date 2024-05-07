214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة العامة للتأمينات في موازنة 2024/ 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، تقريرا لوزارة المالية، كشفت من خلاله تخصيص 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة العامة، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف المركز، أنه بذلك يصل إجمالي ما جرى تحويله لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى تريليون، و116 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2025.

وووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عُقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف الزيادة المُقررة سنويًا في شهر يوليو، لتكون في شهر مارس الماضي 2024، وذلك بواقع 15% كحد أقصى وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

أكبر حزمة اجتماعية

والزيادة المُقررة التي تخص أصحاب المعاشات هي أكبر حزمة اجتماعية وجه بها الرئيس عبدا الفتاح السيسي، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، بواقع 180 مليار جنيه.