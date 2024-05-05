متى تحصل الابنة على منحتي زواج؟.. التأمينات تجيب

تمنح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للابنة المُستحقة للمعاش عن والدها أو والدتها عند زواجها «منحة الزواج» وتكون قيمتها ضرب قيمة المعاش المستحق في 12 شهرًا.

التقديم على منحة الزواج خلال 5 سنوات

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُشترط على الابنة التي تحصل على معاش عن والدها أو والدتها أن تُقدم على منحة زواج ويتم صرفها خلال 5 سنوات من عقد القران، وبعد هذه المُدة يسقط الحق في المطالبة بها.

متى تصرف الابنة منحتي زواج؟

ولكن في حالة إذا كانت الابنة تجمع بين معاشين هل تقوم بصرف منحة الزواج عن والدها ووالدتها، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» هل يمكن أن يتم صرف منحتي زواج للفتاة.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، الفتاة التي تجمع بين معاشين يحق لها أن تصرف منحتي زواج عن الوالد والوالدة وتكون بقيمة المعاش المُستحق في 12 شهرًا.

وقالت مصادر في التأمينات، إنه يحق للابنة التي تجمع بين معاش عن والدها ووالدتها أن تقوم بصرف منحة زواج عن كل منهما، وذلك وفقا للقانون.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن منحة الزواج تصرف مرة واحدة فقط حتى إذا حدث طلاق للفتاة وتزوجت مرة أخرى لا تحصل على منحة زواج ثانية؛ ولكن في حالة كان هناك جمع بين معاشين تحصل على منحتي زواج.