متى يحصل الوالدان على معاش ابنهما؟.. «التأمينات» توضح حالات المنع

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من الشروط حتى يحصل الآباء على معاش أولادهم في حالة الوفاة، لكن هناك بعض الحالات التي يُمنع فيها من الحصول على المعاش.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون للوالدين حق في معاش الابن حتى لو كان لهم معاشات شخصية، ولكن بشرط أن يكون نصيبهم بالمعاش الذي يتقاضونه أقل من معاش ابنهم.

وتوزّع المعاشات كالتالي:

1- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى، ويكون ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

2- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.

3- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.

4- إذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

5- ويكون نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث لأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.

وبالنسبة للآباء يتم منع المعاش عنهم في حالة كان المعاش الذي يتقاضونه أكبر من نصيبهم في معاش ابنهم.