كيف تحسب الاشتراكات لعمال اليومية؟.. «التأمينات» توضح

يرغب العديد من الأشخاص الذين يعملون بنظام اليومية في معرفة الاشتراكات التي يُحسب على أساسها أجر عمال اليومية، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الاشتراكات بالنسبة لعمال اليومية على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

خطوات التأمين على عمال اليومية

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خضوع عمال اليومية لقانون التأمينات وتتمثل خطوات التأمين عليهم في الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

4- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

6- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

7- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.